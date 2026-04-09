MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lufthansa von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in Lufthansa-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Lufthansa-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 9,64 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 103,695 Lufthansa-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 842,01 EUR, da sich der Wert einer Lufthansa-Aktie am 08.04.2026 auf 8,12 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 842,01 EUR entspricht einer negativen Performance von 15,80 Prozent.

Der Börsenwert von Lufthansa belief sich zuletzt auf 8,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at