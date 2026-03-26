Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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Rentables Lufthansa-Investment? 26.03.2026 10:03:29

MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lufthansa von vor 3 Jahren gekostet

MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lufthansa von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Lufthansa-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Lufthansa-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Lufthansa-Anteile 9,37 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 067,578 Lufthansa-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.03.2026 auf 7,62 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 132,81 EUR wert. Damit wäre die Investition um 18,67 Prozent gesunken.

Lufthansa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

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