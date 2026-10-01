Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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Lohnendes Lufthansa-Investment? 01.10.2026 10:03:17

MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lufthansa von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lufthansa von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Lufthansa-Einstiegs gewesen.

Das Lufthansa-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 7,31 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Lufthansa-Aktie investierten, hätten nun 1 367,615 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 7,67 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 489,61 EUR wert. Mit einer Performance von +4,90 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Lufthansa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

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