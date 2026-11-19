Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Rentable Lufthansa-Anlage?
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19.11.2026 10:03:23
MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lufthansa-Investment von vor 10 Jahren verloren
Am 19.11.2016 wurde die Lufthansa-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Lufthansa-Anteile letztlich bei 9,19 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 10,879 Lufthansa-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 8,86 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 96,39 EUR wert. Mit einer Performance von -3,61 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von Lufthansa betrug jüngst 10,60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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