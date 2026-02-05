Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Lukrativer Lufthansa-Einstieg?
|
05.02.2026 10:03:18
MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lufthansa-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die Lufthansa-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 7,92 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Lufthansa-Aktie investierten, hätten nun 126,233 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 142,91 EUR, da sich der Wert eines Lufthansa-Papiers am 04.02.2026 auf 9,05 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14,29 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,78 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
06.02.26
|Börse Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
06.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
06.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
04.02.26
|Lufthansa-Aktie höher: Lufthansa unterstützt weitere Forschungen zu NS-Vergangenheit (dpa-AFX)
|
02.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
02.02.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
02.02.26
|Lufthansa-Aktie höher: Ärger um neue Kreditkarte für Stammkunden (dpa-AFX)
|
02.02.26
|Freundlicher Handel: MDAX am Montagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AG
|20.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|9,16
|1,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.