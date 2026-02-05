MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lufthansa-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Lufthansa eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Lufthansa-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 7,92 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Lufthansa-Aktie investierten, hätten nun 126,233 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 142,91 EUR, da sich der Wert eines Lufthansa-Papiers am 04.02.2026 auf 9,05 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14,29 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at