MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lufthansa verdient

Wer vor Jahren in Lufthansa eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Lufthansa-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 5,93 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Lufthansa-Papier investiert hätte, hätte er nun 168,696 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.08.2023 gerechnet (8,68 EUR), wäre das Investment nun 1 463,94 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 463,94 EUR entspricht einer Performance von +46,39 Prozent.

Lufthansa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at