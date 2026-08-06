Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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Langfristige Investition 06.08.2026 10:03:55

MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lufthansa von vor einem Jahr verdient

MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lufthansa von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Lufthansa-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Lufthansa-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,61 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Lufthansa-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,144 Lufthansa-Aktien. Die gehaltenen Lufthansa-Aktien wären am 05.08.2026 114,04 EUR wert, da der Schlussstand 8,68 EUR betrug. Die Steigerung von 100 EUR zu 114,04 EUR entspricht einer Performance von +14,04 Prozent.

Alle Lufthansa-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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