Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Lufthansa-Anlage im Blick
|
04.06.2026 10:04:00
MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lufthansa von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Lufthansa-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Lufthansa-Papier 8,87 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,268 Lufthansa-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 03.06.2026 auf 8,31 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93,68 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6,32 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Lufthansa einen Börsenwert von 10,05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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