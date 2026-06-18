Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Lufthansa-Performance
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18.06.2026 10:04:37
MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lufthansa von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Lufthansa-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 9,41 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1 062,699 Lufthansa-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 8,89 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 443,15 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 5,57 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,71 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
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