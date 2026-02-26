Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Lufthansa-Investment im Blick
|
26.02.2026 10:03:25
MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lufthansa-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Lufthansa-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Lufthansa-Aktie 9,66 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Lufthansa-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 103,552 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 951,02 EUR, da sich der Wert eines Lufthansa-Papiers am 25.02.2026 auf 9,18 EUR belief. Damit wäre die Investition 4,90 Prozent weniger wert.
Alle Lufthansa-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,96 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
