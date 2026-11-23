So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Porsche Automobil-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die Porsche Automobil-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Porsche Automobil-Papier bei 48,16 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Porsche Automobil-Aktie investiert, befänden sich nun 20,764 Porsche Automobil-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Porsche Automobil-Aktien wären am 20.11.2026 462,62 EUR wert, da der Schlussstand 22,28 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 53,74 Prozent abgenommen.

Porsche Automobil wurde am Markt mit 6,82 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at