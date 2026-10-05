Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Porsche Automobil-Investmentbeispiel
|
05.10.2026 10:03:43
MDAX-Papier Porsche Automobil-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche Automobil von vor einem Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurden Porsche Automobil-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Porsche Automobil-Papier bei 34,25 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Porsche Automobil-Aktie investierten, hätten nun 2,920 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Porsche Automobil-Papiers auf 24,53 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 71,62 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 28,38 Prozent.
Porsche Automobil markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,51 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
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