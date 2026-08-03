Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Lukrative Porsche Automobil-Investition?
|
03.08.2026 10:03:45
MDAX-Papier Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die Porsche Automobil-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Porsche Automobil-Anteile an diesem Tag 44,35 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das Porsche Automobil-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,255 Porsche Automobil-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 31.07.2026 auf 28,78 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 64,89 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 64,89 EUR entspricht einer negativen Performance von 35,11 Prozent.
Porsche Automobil erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,81 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: So performt der MDAX am Montagmittag (finanzen.at)
|
09:28
|MDAX aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
31.07.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt zum Ende des Freitagshandels nach (finanzen.at)
|
31.07.26
|Schwacher Handel: MDAX verliert (finanzen.at)
|
31.07.26
|Handel in Frankfurt: So performt der MDAX am Freitagmittag (finanzen.at)
|
31.07.26
|XETRA-Handel: MDAX verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
30.07.26
|Freundlicher Handel: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.07.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.24
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|Porsche Automobil Sell
|UBS AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Porsche Automobil Holding SE
|29,35
|2,12%