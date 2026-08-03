MDAX-Papier Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Porsche Automobil-Aktien verlieren können.

Vor 10 Jahren wurde die Porsche Automobil-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Porsche Automobil-Anteile an diesem Tag 44,35 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das Porsche Automobil-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,255 Porsche Automobil-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 31.07.2026 auf 28,78 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 64,89 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 64,89 EUR entspricht einer negativen Performance von 35,11 Prozent.

Porsche Automobil erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at