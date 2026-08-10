MDAX-Papier Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Porsche Automobil-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Porsche Automobil-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 35,89 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Porsche Automobil-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 27,863 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2026 auf 29,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 812,20 EUR wert. Damit wäre die Investition um 18,78 Prozent gesunken.

Porsche Automobil war somit zuletzt am Markt 8,93 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at