Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Lohnende Porsche Automobil-Anlage?
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07.09.2026 10:04:00
MDAX-Papier Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Porsche Automobil von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Porsche Automobil-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 36,15 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 276,625 Porsche Automobil-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 024,90 EUR, da sich der Wert eines Porsche Automobil-Anteils am 04.09.2026 auf 29,01 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 19,75 Prozent verkleinert.
Am Markt war Porsche Automobil jüngst 8,88 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
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