MDAX-Papier Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte eine Porsche Automobil-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Porsche Automobil-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Porsche Automobil-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 94,32 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 10,602 Porsche Automobil-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 26.06.2026 auf 27,83 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 295,06 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 70,49 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Porsche Automobil belief sich zuletzt auf 8,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at