MDAX-Papier Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Porsche Automobil von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Porsche Automobil-Aktien gewesen.

Die Porsche Automobil-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 48,50 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,062 Porsche Automobil-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 50,97 EUR, da sich der Wert eines Porsche Automobil-Anteils am 23.10.2026 auf 24,72 EUR belief. Damit wäre die Investition 49,03 Prozent weniger wert.

Porsche Automobil wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,57 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at