Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Porsche Automobil-Investment? 26.10.2026 10:04:08

MDAX-Papier Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Porsche Automobil von vor 10 Jahren angefallen

MDAX-Papier Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Porsche Automobil von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Porsche Automobil-Aktien gewesen.

Die Porsche Automobil-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 48,50 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,062 Porsche Automobil-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 50,97 EUR, da sich der Wert eines Porsche Automobil-Anteils am 23.10.2026 auf 24,72 EUR belief. Damit wäre die Investition 49,03 Prozent weniger wert.

Porsche Automobil wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,57 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

mehr Analysen
21.10.26 Porsche Automobil Hold Warburg Research
20.10.26 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
12.08.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
10.08.26 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Porsche Automobil Holding SE 24,79 0,85% Porsche Automobil Holding SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen