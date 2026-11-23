Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|Lukrative Porsche vz-Anlage?
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23.11.2026 10:03:36
MDAX-Papier Porsche vz-Aktie: Hätte sich ein Investment in Porsche vz vor einem Jahr inzwischen rentiert?
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Porsche vz-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 43,21 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 231,428 Porsche vz-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 064,80 EUR, da sich der Wert einer Porsche vz-Aktie am 20.11.2026 auf 43,49 EUR belief. Mit einer Performance von +0,65 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am Markt war Porsche vz jüngst 38,79 Mrd. Euro wert. Die Porsche vz-Aktie wurde am 29.09.2022 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Porsche vz-Anteils lag damals bei 84,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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