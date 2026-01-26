MDAX-Papier Porsche vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche vz von vor 3 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Porsche vz-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Porsche vz-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Porsche vz-Aktie bei 105,00 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Porsche vz-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,524 Porsche vz-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.01.2026 auf 42,32 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 403,05 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 59,70 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Porsche vz belief sich zuletzt auf 37,91 Mrd. Euro. Am 29.09.2022 wurden Porsche vz-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Porsche vz-Anteilsschein bei 84,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

