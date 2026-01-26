Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|Hochrechnung
|
26.01.2026 10:04:21
MDAX-Papier Porsche vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche vz von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurde die Porsche vz-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Porsche vz-Aktie bei 105,00 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Porsche vz-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,524 Porsche vz-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.01.2026 auf 42,32 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 403,05 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 59,70 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Porsche vz belief sich zuletzt auf 37,91 Mrd. Euro. Am 29.09.2022 wurden Porsche vz-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Porsche vz-Anteilsschein bei 84,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
10:04
|MDAX-Papier Porsche vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche vz von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
09:29
|Montagshandel in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
23.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
23.01.26
|Schwacher Handel: MDAX legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
23.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX schwächelt mittags (finanzen.at)
|
23.01.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
22.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.01.26
|Gewinne in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|22.01.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Porsche vz. Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|21.01.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.01.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG