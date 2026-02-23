MDAX-Papier Porsche vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche vz von vor 3 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Porsche vz-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Porsche vz-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Porsche vz-Aktie bei 114,20 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 87,566 Porsche vz-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 42,34 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 3 707,53 EUR wert. Damit wäre die Investition um 62,92 Prozent gesunken.

Der Marktwert von Porsche vz betrug jüngst 37,77 Mrd. Euro. Am 29.09.2022 wurden Porsche vz-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 84,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at