MDAX-Papier Porsche vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche vz von vor 3 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Porsche vz-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Porsche vz-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 86,68 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 115,367 Porsche vz-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2026 auf 46,72 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 389,94 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46,10 Prozent verringert.

Alle Porsche vz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41,66 Mrd. Euro. Die Porsche vz-Aktie wurde am 29.09.2022 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Das Porsche vz-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 84,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at