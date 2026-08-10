Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|Porsche vz-Performance
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10.08.2026 10:03:54
MDAX-Papier Porsche vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Porsche vz-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurde das Porsche vz-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Porsche vz-Aktie bei 105,35 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Porsche vz-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 94,922 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 186,05 EUR, da sich der Wert eines Porsche vz-Papiers am 07.08.2026 auf 44,10 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58,14 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Porsche vz belief sich zuletzt auf 39,60 Mrd. Euro. Die Porsche vz-Aktie wurde am 29.09.2022 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein Porsche vz-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 84,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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