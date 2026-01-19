MDAX-Papier Porsche vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche vz von vor einem Jahr eingebracht

Porsche vz-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Porsche vz-Papier letztlich bei 61,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Porsche vz-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,639 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Porsche vz-Aktie auf 42,21 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69,20 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -30,80 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Porsche vz belief sich zuletzt auf 36,24 Mrd. Euro. Am 29.09.2022 fand der erste Handelstag des Porsche vz-Papiers an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Porsche vz-Papier bei 84,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

