WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

Lohnende Porsche vz-Anlage? 19.01.2026 10:04:02

MDAX-Papier Porsche vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche vz von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Porsche vz eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Porsche vz-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Porsche vz-Papier letztlich bei 61,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Porsche vz-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,639 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Porsche vz-Aktie auf 42,21 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69,20 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -30,80 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Porsche vz belief sich zuletzt auf 36,24 Mrd. Euro. Am 29.09.2022 fand der erste Handelstag des Porsche vz-Papiers an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Porsche vz-Papier bei 84,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

07:19 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.26 Porsche vz. Underperform Merrill Lynch & Co., Inc.
14.01.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
13.01.26 Porsche vz. Neutral UBS AG
09.01.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 40,49 -4,37%

Trump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX unter 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.
