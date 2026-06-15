Porsche vz. Aktie

Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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Profitable Porsche vz-Anlage? 15.06.2026 10:04:36

MDAX-Papier Porsche vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Porsche vz-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Porsche vz-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Porsche vz-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Porsche vz-Papier an diesem Tag bei 114,30 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Porsche vz-Aktie investiert, befänden sich nun 0,875 Porsche vz-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 12.06.2026 42,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 49,10 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 57,04 Prozent.

Jüngst verzeichnete Porsche vz eine Marktkapitalisierung von 43,95 Mrd. Euro. Am 29.09.2022 wurden Porsche vz-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Porsche vz-Aktie bei 84,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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