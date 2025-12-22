Porsche vz. Aktie

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

Porsche vz-Investmentbeispiel 22.12.2025 10:04:06

MDAX-Papier Porsche vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Porsche vz von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Porsche vz-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Porsche vz-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Porsche vz-Papier 58,62 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Porsche vz-Aktie investierten, hätten nun 1,706 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 78,03 EUR, da sich der Wert eines Porsche vz-Papiers am 19.12.2025 auf 45,74 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 21,97 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Porsche vz eine Marktkapitalisierung von 41,04 Mrd. Euro. Am 29.09.2022 wurden Porsche vz-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Porsche vz-Aktie lag damals bei 84,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

09.12.25 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
26.11.25 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
24.11.25 Porsche vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 Porsche vz. Verkaufen DZ BANK
