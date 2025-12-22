Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|Porsche vz-Investmentbeispiel
|
22.12.2025 10:04:06
MDAX-Papier Porsche vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Porsche vz von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Porsche vz-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Porsche vz-Papier 58,62 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Porsche vz-Aktie investierten, hätten nun 1,706 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 78,03 EUR, da sich der Wert eines Porsche vz-Papiers am 19.12.2025 auf 45,74 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 21,97 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Porsche vz eine Marktkapitalisierung von 41,04 Mrd. Euro. Am 29.09.2022 wurden Porsche vz-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Porsche vz-Aktie lag damals bei 84,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
