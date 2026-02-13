MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PUMA SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der PUMA SE-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 16,84 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das PUMA SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 594,001 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 590,73 EUR, da sich der Wert eines PUMA SE-Papiers am 12.02.2026 auf 22,88 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 13 590,73 EUR, was einer positiven Performance von 35,91 Prozent entspricht.

PUMA SE war somit zuletzt am Markt 3,33 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at