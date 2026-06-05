PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|PUMA SE-Performance
|
05.06.2026 10:03:53
MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PUMA SE von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der PUMA SE-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 21,28 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 4,699 PUMA SE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 129,89 EUR, da sich der Wert eines PUMA SE-Anteils am 04.06.2026 auf 27,64 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,89 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte PUMA SE einen Börsenwert von 3,89 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: PUMA SE
Nachrichten zu PUMA SE
|
04.06.26
|PUMA-Aktie klettert: Citigroup sieht China-Chancen (dpa-AFX)
|
04.06.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
04.06.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
04.06.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX steigt (finanzen.at)
|
04.06.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.05.26
|Freundlicher Handel: MDAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
29.05.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)