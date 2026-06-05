MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PUMA SE von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in PUMA SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der PUMA SE-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 21,28 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 4,699 PUMA SE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 129,89 EUR, da sich der Wert eines PUMA SE-Anteils am 04.06.2026 auf 27,64 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,89 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte PUMA SE einen Börsenwert von 3,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at