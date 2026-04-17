PUMA Aktie

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WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

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Rentable PUMA SE-Investition? 17.04.2026 10:03:58

MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PUMA SE von vor einem Jahr eingefahren

MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PUMA SE von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren PUMA SE-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Das PUMA SE-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der PUMA SE-Aktie betrug an diesem Tag 20,62 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die PUMA SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 484,966 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 211,45 EUR, da sich der Wert eines PUMA SE-Anteils am 16.04.2026 auf 25,18 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 22,11 Prozent angezogen.

Insgesamt war PUMA SE zuletzt 3,67 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tooykrub / Shutterstock.com

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