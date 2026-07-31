MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PUMA SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in PUMA SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der PUMA SE-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die PUMA SE-Aktie letztlich bei 22,29 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das PUMA SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 448,632 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 651,41 EUR, da sich der Wert eines PUMA SE-Papiers am 30.07.2026 auf 28,20 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 12 651,41 EUR, was einer positiven Performance von 26,51 Prozent entspricht.

PUMA SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at