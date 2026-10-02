PUMA Aktie

PUMA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 02.10.2026 10:04:08

MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PUMA SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PUMA SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in PUMA SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit PUMA SE-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 21,55 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 464,037 PUMA SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der PUMA SE-Aktie auf 22,31 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 352,67 EUR wert. Mit einer Performance von +3,53 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war PUMA SE zuletzt 3,36 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: PUMA SE

Nachrichten zu PUMA SE

mehr Nachrichten

Analysen zu PUMA SE

mehr Analysen
01.10.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
11.09.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PUMA SE 22,15 -0,81% PUMA SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:12 September 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
21:29 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20:52 Rohstoffe im 3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
20:17 Kryptowährungen im 3. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
01.10.26 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen