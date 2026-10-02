PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|Langfristige Performance
|
02.10.2026 10:04:08
MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PUMA SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit PUMA SE-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 21,55 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 464,037 PUMA SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der PUMA SE-Aktie auf 22,31 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 352,67 EUR wert. Mit einer Performance von +3,53 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war PUMA SE zuletzt 3,36 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: PUMA SE
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