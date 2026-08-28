MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PUMA SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in PUMA SE eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit PUMA SE-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 22,60 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,425 PUMA SE-Aktien im Depot. Die gehaltenen PUMA SE-Papiere wären am 27.08.2026 115,13 EUR wert, da der Schlussstand 26,02 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 15,13 Prozent gesteigert.

PUMA SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at