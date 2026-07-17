PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|Frühe Anlage
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17.07.2026 10:03:58
MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in PUMA SE von vor 3 Jahren gekostet
Das PUMA SE-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die PUMA SE-Aktie an diesem Tag 56,38 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,774 PUMA SE-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.07.2026 auf 29,37 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 52,09 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 47,91 Prozent abgenommen.
PUMA SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,31 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tooykrub / Shutterstock.com
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