PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|PUMA SE-Performance
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20.03.2026 10:04:04
MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in PUMA SE von vor einem Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurden PUMA SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 23,82 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die PUMA SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 41,982 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 20,65 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 866,92 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 866,92 EUR, was einer negativen Performance von 13,31 Prozent entspricht.
Am Markt war PUMA SE jüngst 3,04 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tooykrub / Shutterstock.com
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