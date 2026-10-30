MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PUMA SE-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PUMA SE-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden PUMA SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 18,78 EUR. Bei einem PUMA SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,325 PUMA SE-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 134,24 EUR, da sich der Wert einer PUMA SE-Aktie am 29.10.2026 auf 25,21 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 34,24 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für PUMA SE eine Börsenbewertung in Höhe von 3,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at