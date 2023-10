MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PUMA SE verloren

Vor Jahren in PUMA SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem PUMA SE-Papier statt. Zur Schlussglocke waren PUMA SE-Anteile an diesem Tag 81,76 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,223 PUMA SE-Aktien. Die gehaltenen PUMA SE-Aktien wären am 12.10.2023 64,63 EUR wert, da der Schlussstand 52,84 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 35,37 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von PUMA SE betrug jüngst 8,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at