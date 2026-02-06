PUMA Aktie

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

Profitable PUMA SE-Investition? 06.02.2026 10:04:18

MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PUMA SE von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in PUMA SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem PUMA SE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der PUMA SE-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 84,88 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 11,781 PUMA SE-Aktien. Die gehaltenen PUMA SE-Aktien wären am 05.02.2026 271,80 EUR wert, da der Schlussstand 23,07 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 72,82 Prozent.

Der Börsenwert von PUMA SE belief sich jüngst auf 3,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Tooykrub / Shutterstock.com

29.01.26 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.01.26 PUMA Outperform Bernstein Research
28.01.26 PUMA Equal Weight Barclays Capital
28.01.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.01.26 PUMA Halten DZ BANK
Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
