MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PUMA SE von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in PUMA SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem PUMA SE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der PUMA SE-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 84,88 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 11,781 PUMA SE-Aktien. Die gehaltenen PUMA SE-Aktien wären am 05.02.2026 271,80 EUR wert, da der Schlussstand 23,07 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 72,82 Prozent.

Der Börsenwert von PUMA SE belief sich jüngst auf 3,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

