MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes PUMA SE-Investment eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der PUMA SE-Aktie statt. Der Schlusskurs der PUMA SE-Aktie betrug an diesem Tag 70,44 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 14,196 PUMA SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der PUMA SE-Aktie auf 63,96 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 908,01 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 9,20 Prozent.

Am Markt war PUMA SE jüngst 9,63 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at