MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PUMA SE von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in PUMA SE-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden PUMA SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 61,26 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das PUMA SE-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,324 PUMA SE-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 26.02.2026 405,32 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,83 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 59,47 Prozent.

Der Marktwert von PUMA SE betrug jüngst 3,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at