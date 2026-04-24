MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein PUMA SE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in PUMA SE eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die PUMA SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 56,60 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die PUMA SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,767 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.04.2026 auf 25,27 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 44,65 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55,35 Prozent verringert.

PUMA SE war somit zuletzt am Markt 3,81 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at