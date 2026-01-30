PUMA Aktie

PUMA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

Frühe Investition 30.01.2026 10:03:53

MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein PUMA SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die PUMA SE-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem PUMA SE-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 62,20 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,608 PUMA SE-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 29.01.2026 34,60 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 21,52 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 65,40 Prozent.

Am Markt war PUMA SE jüngst 3,40 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Tooykrub / Shutterstock.com

