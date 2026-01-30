PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|Frühe Investition
|
30.01.2026 10:03:53
MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein PUMA SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem PUMA SE-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 62,20 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,608 PUMA SE-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 29.01.2026 34,60 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 21,52 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 65,40 Prozent.
Am Markt war PUMA SE jüngst 3,40 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tooykrub / Shutterstock.com
Nachrichten zu PUMA SE
|
30.01.26
|XETRA-Handel: So performt der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
30.01.26
|MDAX aktuell: MDAX notiert zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
29.01.26
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
29.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
29.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
29.01.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
28.01.26
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
28.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)