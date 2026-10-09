PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|PUMA SE-Investition
|
09.10.2026 10:04:05
MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein PUMA SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die PUMA SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der PUMA SE-Aktie betrug an diesem Tag 52,94 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,889 PUMA SE-Aktien. Die gehaltenen PUMA SE-Papiere wären am 08.10.2026 42,31 EUR wert, da der Schlussstand 22,40 EUR betrug. Das entspricht einem Schwund von 57,69 Prozent.
PUMA SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,39 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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