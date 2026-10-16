PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|Frühe Investition
|
16.10.2026 10:03:30
MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein PUMA SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades PUMA SE-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das PUMA SE-Papier 101,55 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die PUMA SE-Aktie investierten, hätten nun 9,847 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 238,21 EUR, da sich der Wert eines PUMA SE-Anteils am 15.10.2026 auf 24,19 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 76,18 Prozent eingebüßt.
Der PUMA SE-Wert an der Börse wurde auf 3,47 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: PUMA SE
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