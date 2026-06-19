PUMA Aktie

PUMA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 19.06.2026 10:04:24

MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PUMA SE von vor 3 Jahren bedeutet

MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PUMA SE von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die PUMA SE-Aktie gebracht.

Das PUMA SE-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die PUMA SE-Anteile bei 49,38 EUR. Bei einem PUMA SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 202,511 PUMA SE-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.06.2026 auf 28,22 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 714,86 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 42,85 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von PUMA SE belief sich zuletzt auf 4,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Tooykrub / Shutterstock.com

Nachrichten zu PUMA SE

mehr Nachrichten