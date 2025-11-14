PUMA Aktie
MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PUMA SE von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem PUMA SE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 82,48 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die PUMA SE-Aktie investiert hat, hat nun 121,242 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 034,43 EUR, da sich der Wert einer PUMA SE-Aktie am 13.11.2025 auf 16,78 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 79,66 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für PUMA SE eine Börsenbewertung in Höhe von 2,46 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
