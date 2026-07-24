MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PUMA SE von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die PUMA SE-Aktie gebracht.

Das PUMA SE-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die PUMA SE-Anteile bei 105,85 EUR. Bei einem PUMA SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,447 PUMA SE-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.07.2026 auf 27,49 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 259,71 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 74,03 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von PUMA SE belief sich zuletzt auf 4,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at