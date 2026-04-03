PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|Performance im Blick
|
03.04.2026 10:03:38
MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PUMA SE von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden PUMA SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 84,92 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das PUMA SE-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,178 PUMA SE-Anteilen. Die gehaltenen PUMA SE-Anteile wären am 02.04.2026 25,97 EUR wert, da der Schlussstand 22,05 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 74,03 Prozent eingebüßt.
PUMA SE war somit zuletzt am Markt 3,25 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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