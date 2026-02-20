PUMA Aktie
MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PUMA SE von vor einem Jahr angefallen
PUMA SE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der PUMA SE-Anteile betrug an diesem Tag 28,20 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die PUMA SE-Aktie investiert, befänden sich nun 3,546 PUMA SE-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 81,28 EUR, da sich der Wert eines PUMA SE-Papiers am 19.02.2026 auf 22,92 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,72 Prozent verringert.
Der PUMA SE-Wert an der Börse wurde auf 3,43 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
