RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|Lohnendes RATIONAL-Investment?
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30.07.2026 10:03:24
MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das RATIONAL-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 432,70 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,311 RATIONAL-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.07.2026 gerechnet (674,50 EUR), wäre das Investment nun 1 558,82 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55,88 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von RATIONAL belief sich jüngst auf 7,67 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der RATIONAL-Aktie fand am 03.03.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines RATIONAL-Anteils bei 35,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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