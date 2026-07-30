MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die RATIONAL-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das RATIONAL-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 432,70 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,311 RATIONAL-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.07.2026 gerechnet (674,50 EUR), wäre das Investment nun 1 558,82 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55,88 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von RATIONAL belief sich jüngst auf 7,67 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der RATIONAL-Aktie fand am 03.03.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines RATIONAL-Anteils bei 35,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at