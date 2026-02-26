RATIONAL Aktie

WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

RATIONAL-Investition im Blick 26.02.2026 10:03:25

MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren RATIONAL-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurden RATIONAL-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 609,00 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das RATIONAL-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,164 RATIONAL-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 119,95 EUR, da sich der Wert eines RATIONAL-Papiers am 25.02.2026 auf 730,50 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +19,95 Prozent.

Zuletzt ergab sich für RATIONAL eine Börsenbewertung in Höhe von 8,33 Mrd. Euro. Am 03.03.2000 wurden RATIONAL-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des RATIONAL-Anteils belief sich damals auf 35,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: RATIONAL

