RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|RATIONAL-Investition im Blick
|
26.02.2026 10:03:25
MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden RATIONAL-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 609,00 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das RATIONAL-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,164 RATIONAL-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 119,95 EUR, da sich der Wert eines RATIONAL-Papiers am 25.02.2026 auf 730,50 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +19,95 Prozent.
Zuletzt ergab sich für RATIONAL eine Börsenbewertung in Höhe von 8,33 Mrd. Euro. Am 03.03.2000 wurden RATIONAL-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des RATIONAL-Anteils belief sich damals auf 35,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RATIONAL AG
|
19.02.26
|MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RATIONAL von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
12.02.26
|MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.02.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Rational auf 835 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
05.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schließt im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|RATIONAL-Aktie zieht kräftig an: Umsatz auf Rekordhöhe - Gewinn mehr als erwartet gesteigert (finanzen.at)
|
05.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt am Donnerstagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|AKTIE IM FOKUS: Rational brechen aus - Hoch seit Mai nach starkem Quartal (dpa-AFX)