Performance im Blick 01.01.2026 10:03:37

MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RATIONAL von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RATIONAL von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen RATIONAL-Investment verdienen können.

RATIONAL-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 555,00 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die RATIONAL-Aktie investiert hat, hat nun 1,802 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 191,89 EUR, da sich der Wert einer RATIONAL-Aktie am 30.12.2025 auf 661,50 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 19,19 Prozent vermehrt.

RATIONAL erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,52 Mrd. Euro. Am 03.03.2000 fand der erste Handelstag des RATIONAL-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des RATIONAL-Papiers belief sich damals auf 35,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

